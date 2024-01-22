Гастроэнтеролог предупредил о повышенном холестерине в двух видах масла

Многие люди в последнее время переходят с обычного сливочного масла на масло гхи и топленое. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предостерег от поспешного решения и объяснил, почему такие продукты следует употреблять с осторожностью.
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