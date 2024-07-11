В Саратове священник спел песню «Дыхание» на крыше

На кровле саратовской консерватории состоялось необычное музыкальное событие. Исполнители представили кавер-версию композиции группы Nautilus Pompilius «Дыхание», сыграв ее под аккомпанемент классических инструментов.
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