18-летняя дочь Джоли и Питта Шайло поразила Голливуд

Шайло Джоли-Питт: от бунтарки в балахоне до татуированной дивы, затмившей мать. Только ленивый не обсудил метаморфозу 18-летней Шайло Джоли-Питт, дочери голливудских небожителей Анджелины Джоли и Брэда Питта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии