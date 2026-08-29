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Мировое обозрение

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Три дня за «Неустрашимым»: Британский флот 72 часа следил за российскими кораблями

Три дня за «Неустрашимым»: Британский флот 72 часа следил за российскими кораблями

Семьдесят два часа. Именно столько британские корабли и вертолёт висели на хвосте у российских судов в Северном море и Ла-Манше.

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