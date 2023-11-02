Посол Антонов рассказал, что Россия оценивает ядерные возможности США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на Первом канале, что Россия оценивает ядерные возможности США в целом и намеревается найти компенсирующий потенциал против всего американского ядерного арсенала.
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