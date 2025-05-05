Сверхновые фронтовики

Какими видят войну, страну и мир люди, прошедшие через горнило СВОАЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО/ТАСС Военнослужащие артиллерийской бригады ВДВ в составе ГВ «Днепр» во время работы расчета 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» в зоне СВОчитайте на monocle.
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