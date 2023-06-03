Принц Гарри и Меган Маркл могут получить большую прибыль, если продадут права на мемуары «Запасной»

Бизнес принца Гарри на его королевском происхождении продолжает процветать. На днях инсайдеры рассказали, что герцоги Сассекские могут обеспечить себе большой гонорар, если продадут права на откровенные мемуары принца Гарри под названием «Запасной».
Бизнес принца Гарри на его королевском происхождении продолжает процветать. На днях инсайдеры рассказали, что герцоги Сассекские могут обеспечить себе большой гонорар, если продадут права на откровенные мемуары принца Гарри под названием «Запасной».
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