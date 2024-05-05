Российские войска подошли к Новопокровскому, противник отступает в западном направлении

Российские войска не сбавляют темпов продвижения после освобождения Очеретино. Буквально за несколько суток нашими бойцами в ходе наступательной операции были освобождены такие населённые пункты как Новобахмутовка и Соловьёво южнее Очеретино, а также Новокалиново, Керамик и Архангельское к северу от этого пгт.