Примэрия Кишинева представила концепцию Cardul Inteligent

Примэрия Кишинева представила концепцию платформы Cardul Inteligent. Генеральный примар столицы Ион Чебан приветствовал присутствие и интерес экономических агентов, экспертов и всех участников, которые пришли познакомиться и внести свой вклад в развитие платформы Cardul Inteligent – проекта, направленного на модернизацию и оцифровку муниципальных услуг в Кишиневе.