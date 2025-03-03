Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам, а значит, мы должны заниматься этим вопросом как можно усерднее

Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам, а значит, мы должны заниматься этим вопросом как можно усерднее

Посол Казахстана Даурен Абаев выразил свое "беспокойство" в связи с обсуждаемым в Госдуме законопроект о запрете мигрантам на переезд в страну со своими семьями: Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе.

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Комментарии
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Alex Nемо
&quot;...в связи с обсуждаемым в Госдуме законопроект о запрете мигрантам на переезд в страну со своими семьями:...&quot; У меня только один вопрос к ДУМЕ и один вопрос к казаху. 1. К думе - почему этот закон до сих пор не принят? Вы там сидите потому что вас избрал РУССКИЙ народ, так что хватит болтать! 2. К казаху - на каком основании вы вмешиваетесь во внутренние дела иностранного для вас государства? Вас должны беспокоить ваши внутренние дела и как разбираться с ваххабитским отродьем своими силами, а не пересылать своих ваххабитов в Россию!
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6 час.
Alex Nемо
Союзники это те кто поддерживают друг друга везде и без каких либо условий.  Давно пора напомнить Среднеазиатсуим государствам что голосовать против России или &quot;воздерживаться&quot; при голосовании по проектам направленым против России это действия не совместимые со статусом союзника России. Самым свежим примером служит голосование по резолюции ООН осуждающей Россию. Может стоит им напомнить что даже США проголосовала с Россией, в отличии от &quot;воздержавшихся&quot; среднеазиатов и Армении!
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5 час.
Александр Попов
Всё это **абаное ПОДБРЮШЬЕ не МОЖЕТ КОРМИТЬ БАРАНОВ, ВЫПИНЫВАЮТ к нам на ОТКОРМ.
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1 час.
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