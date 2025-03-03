Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам, а значит, мы должны заниматься этим вопросом как можно усерднее

Alex Nемо

"...в связи с обсуждаемым в Госдуме законопроект о запрете мигрантам на переезд в страну со своими семьями:..." У меня только один вопрос к ДУМЕ и один вопрос к казаху. 1. К думе - почему этот закон до сих пор не принят? Вы там сидите потому что вас избрал РУССКИЙ народ, так что хватит болтать! 2. К казаху - на каком основании вы вмешиваетесь во внутренние дела иностранного для вас государства? Вас должны беспокоить ваши внутренние дела и как разбираться с ваххабитским отродьем своими силами, а не пересылать своих ваххабитов в Россию!