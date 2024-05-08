Обучение бойцов ВСУ за границей могут свернуть из-за «невозвращенцев»

Обучение украинских военных на Западе приостанавливают (урезают), по причине того, что уже были случаи, когда украинцы сбегали с западных тренировочных баз, отказываясь возвращаться в Украину и воевать, сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник.
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