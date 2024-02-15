Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем.

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