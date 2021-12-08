Кедми пришел в недоумение от действий РФ по поддержке экономики Украины

Кедми пришел в недоумение от действий РФ по поддержке экономики Украины

Российской Федерации необходимо кардинально менять свою экономическую модель, полностью отказавшись от финансового сотрудничества с украинскими компаниям, поскольку только подобные меры могут повлиять на дальнейшую геополитическую ситуацию в Киеве.

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