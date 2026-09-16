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Регионы России

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Разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix зарегистрирован над Чёрным морем

Разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix зарегистрирован над Чёрным морем

Безпилотный разведывательный аппарат типа Northrop Grumman RQ-4D Phoenix национальных ВВС Италии совершил вылет с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия около 01:59 мск и направился над территорией Южной Европы в район Чёрного моря.

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