Подарок социальной сфере: в Петербурге впервые за 10 лет будут построены современные учреждения соцобслуживания

Вице-губернатор Наталья Чечина и председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова совершили рабочую поездку в Пушкин и Павловск Они оценили ход ремонта «Центра социальной реабилитации инвалидов» с самым большим в городе стационаром, а в Павловске посмотрели, как идет строительство психоневрологического интерната.