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Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку

Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку

Сенатор Алексей Пушков объяснил подлинные причины поддержки Европой перемирия на Украине.Сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что подлинные мотивы европейских лидеров относительно Украины не изменились: они как раньше хотели продолжения войны, так хотят её и сейчас, а 30-дневное перемирие нужно только чтобы дать передышку ВСУ и передохнуть самим.

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