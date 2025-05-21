Подросток на мотоцикле проехал на красный на глазах экипажа ДПС в Бобруйске.

Подросток на мотоцикле проехал на красный в Бобруйске.Как сообщили в УВД облисполкома, 17-летний водитель мотоцикла Aprilia в Бобруйске, двигаясь по улице Минской, нарушил Правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора прямо на глазах экипажа ДПС.
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