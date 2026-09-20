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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэгенс о Хуснутдинове: «Один из самых веселых парней, которых я знаю. Здорово находиться рядом с ним и дружить»

Нападающий «Бостона» Джеймс Хэгенс высказался о своем партнере по команде Марате Хуснутдинове. Во время тренировочного лагеря «Брюинз» хоккеисты играют в одном звене вместе с Фрэйзером Минтеном.

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