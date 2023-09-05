Новости - только актуальноеВоенное делоПодписаться«В НАТО боятся, как зайцы». Столтенберг потребовал от России гарантий того, что РЭБ РФ не будут применяться к альянсу Уходящий на пенсию генеральный секретарь НАТО, вновь поднял тему военно-технического превосходства России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей Трофимовидиотизм на западе прогрессируетОтветить3 час.Mark KapustinОтветить1 час.Юрий ЗолотаревТупой швед! (или норвег? - неважно!). По-русски тебя спрашиваю: "А ху-ху - не хо-хо?!!".Ответить9 мин.
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