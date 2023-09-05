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«В НАТО боятся, как зайцы». Столтенберг потребовал от России гарантий того, что РЭБ РФ не будут применяться к альянсу

«В НАТО боятся, как зайцы». Столтенберг потребовал от России гарантий того, что РЭБ РФ не будут применяться к альянсу

Уходящий на пенсию генеральный секретарь НАТО, вновь поднял тему военно-технического превосходства России.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
идиотизм на западе прогрессирует
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3 час.
Mark Kapustin
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1 час.
Юрий Золотарев
Тупой швед! (или норвег? - неважно!). По-русски тебя спрашиваю: &quot;А ху-ху - не хо-хо?!!&quot;.
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9 мин.

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