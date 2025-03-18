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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор Федерации настольного тенниса о нейтральном статусе: «Когда мы почитали, какие там условия… Все спортсмены сказали: «Мы лучше пока потренируемся»

Об этом рассказал генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.  «Контакт есть, мы общаемся, дружим, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем.

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