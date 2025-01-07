Судя по содержанию доклада, размах преступлений киевской власти становится всё шире В праздничной суете, аккурат 31 декабря 2024 года в свет скромно вышел доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, подготовленный Мониторинговой миссией этой организации на Украине.
ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
михаил некрасов
ЗЕЛЕ ТЕРРОРИСТ И США И ЕС. АНГЛИИ ЭТИ ВСЕ ОНИ ТЕРРОРИСТЫ ИХ ЖДЁТ КАРА НЕБЕСНЯ И ОТ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЮЩИ ПОГОДУ . ПОРА ВАМ ООН ПРОЗРЕТЬ.. Я И ВЫСШИЕ СИЛЫ РАЗУМА ЗА ВСЕМИ СЛЕДИЛИ И ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ.. И РОССИИ ЧТО МОЖЕМ ПОМОЖЕМ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД ЗЛОМ СТРАНЫ САТАНИЗМА И АЛЛАХА ТОЖЕ ЗЛО.. ИБО ОНО УТРАТИЛИ СВОЮ ЗНАЧЕНИЕ .
Ответить
9 час.
виталий панов
В ООН видят только то,что им разрешили увидеть! Как говорят занозу в пальце увидели,а бревно в своём глазе разглядеть не получается!
Ответить
9 час.
Eduard
Всего-то 10 лет понадобилось!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии