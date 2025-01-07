ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице

михаил некрасов

ЗЕЛЕ ТЕРРОРИСТ И США И ЕС. АНГЛИИ ЭТИ ВСЕ ОНИ ТЕРРОРИСТЫ ИХ ЖДЁТ КАРА НЕБЕСНЯ И ОТ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЮЩИ ПОГОДУ . ПОРА ВАМ ООН ПРОЗРЕТЬ.. Я И ВЫСШИЕ СИЛЫ РАЗУМА ЗА ВСЕМИ СЛЕДИЛИ И ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ.. И РОССИИ ЧТО МОЖЕМ ПОМОЖЕМ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД ЗЛОМ СТРАНЫ САТАНИЗМА И АЛЛАХА ТОЖЕ ЗЛО.. ИБО ОНО УТРАТИЛИ СВОЮ ЗНАЧЕНИЕ .