В Тамбове состоялось заседание Совета директоров медицинских институтов России

В Тамбовском государственном университете имени Державина прошло заседание Совета директоров (деканов) медицинских институтов (факультетов), подведомственных министерству науки и высшего образования России.
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