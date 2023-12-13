«Мы сдуру ратифицировали, вляпались»: Россия готова выйти из Конвенции по морскому праву, ставя США ультиматум

Владимир Соловьев

Континентальный шельф Российской Федерации (также называемый Российский континентальный шельф) геологически определяется как весь континентальный шельф, примыкающий к побережью России. В международном же праве Конвенция ООН по морскому праву более узко определяет протяжённость шельфа как океанское дно и недра подводных районов, которые находятся под суверенитетом России. Согласно Федеральному Закону РФ № 187-ФЗ, континентальный шельф как морское дно и недра подводных районов располагается за пределами территориального моря (территориальных вод), то есть в пределах исключительной экономической зоны (200 морских миль) при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем 200 морских миль (370,4 км) от внутренней границы территориального моря; если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских миль от указанных исходных линий, то внешняя граница континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, определяемой в соответствии с нормами международного права (то есть шельф в таком случае может выходить и за пределы ИЭЗ). А значит, Россия не просто готова выйти из Конвенции по морскому праву, А ДОЛЖНА ВЫЙТИ ИЗ ЭТОЙ КОНВЕНЦИИ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ! КСТАТИ, У НАС ТАМ НА МОРСКОМ ДНЕ РОССИЙСКИЙ ФЛАЖОК СТОИТ: ПРОСЬБА ЗА НЕГО НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!