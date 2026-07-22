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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Си Джей Макколлум: «Не сравниваем себя с другими, но мы играли против победителя финала НБА, будем рассчитывать на этот опыт»

Ветеран НБА защитник Си Джей Макколлум остался в «Хоукс» еще на один сезон. «Так и не добрался до рынка свободных агентов.

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