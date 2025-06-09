Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене

Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене

Вэнс назвал выделение военной помощи Украине при Байдене безумием © AP Photo / Jacquelyn Martin Джей Ди Вэнс.

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