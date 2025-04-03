Пересмотреть ядерную программу пригрозили в Иране

Тегеран может пересмотреть свою оборонную доктрину и ядерную программу. При атаках на страну или ее ядерные объекты атомная промышленность Ирана "перейдет на новый уровень", заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, чьи слова в четверг, 3 апреля, приводит агентство .