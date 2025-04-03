Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    У Путина по плану будет рыбалка по этому микрону и ему подобным предется перетоптаться за углом пока Путин с рыбалки ...Кто в Европе долж...
  • Сергей Храмов
    "примерно 30 стран поддержать процесс фашисткого режима на Украине, о чем заявила Польша своим представителем.РВСН.В Польше раскрыли...
  • Светлана Киселева
    Вся лента пестрит этим ,,событием,,...Умер актер Вэл Ки...

Пересмотреть ядерную программу пригрозили в Иране

Пересмотреть ядерную программу пригрозили в Иране

Тегеран может пересмотреть свою оборонную доктрину и ядерную программу. При атаках на страну или ее ядерные объекты атомная промышленность Ирана "перейдет на новый уровень", заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, чьи слова в четверг, 3 апреля, приводит агентство .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх