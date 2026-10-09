Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов

«Яндекс» начал экстренный перенос данных к другим провайдерам «Яндекс» договорился с крупнейшими российскими облачными провайдерами — VK Cloud, Selectel и K2Cloud — об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов, пострадавших из-за атак беспилотников на дата-центры компании.