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Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов

Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов

«Яндекс» начал экстренный перенос данных к другим провайдерам «Яндекс» договорился с крупнейшими российскими облачными провайдерами — VK Cloud, Selectel и K2Cloud — об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов, пострадавших из-за атак беспилотников на дата-центры компании.

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