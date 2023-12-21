Минометчики ЦВО сорвали подвоз боеприпасов войскам ВСУ в Серебрянском лесничестве в зоне СВО

Получив координаты точки подвоза от передовых арткорректировщиков, расчет автоматического миномета «Василек» провел обстрел заданного квадрата, по украинским боевикам, перемещавшим боекомплект к огневым точкам, а также сорвал ротацию штурмовых групп противника.
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