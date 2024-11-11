Процессоры Arrow Lake компании Intel выиграли от перехода на 3-нм технологию TSMC

Не секрет, что ради сохранения актуальности своих современных клиентских процессоров Intel была вынуждена обратиться к TSMC для выпуска компонентов процессоров Lunar Lake и Arrow Lake по 3-нм технологии конкурента.
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