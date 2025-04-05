Эстрогены и прогестерон могут помочь в борьбе с хронической болью

Ученые сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению хронической боли. Они обнаружили, что женские гормоны стимулируют иммунные клетки в области спинного мозга производить опиоиды, которые естественным образом подавляют болевые сигналы.
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