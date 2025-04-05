Medical Insider

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Эстрогены и прогестерон могут помочь в борьбе с хронической болью

Ученые сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению хронической боли. Они обнаружили, что женские гормоны стимулируют иммунные клетки в области спинного мозга производить опиоиды, которые естественным образом подавляют болевые сигналы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх