NI: Украинцев удивило, что Зеленский представил «план трансформации Украины» в США

Украинцев удивило решение президента их страны Владимира Зеленского представить так называемый «план трансформации Украины» сначала экспертам в США, а не соотечественникам, пишет обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг.
Украинцев удивило решение президента их страны Владимира Зеленского представить так называемый «план трансформации Украины» сначала экспертам в США, а не соотечественникам, пишет обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг.
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