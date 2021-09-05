Комсомольская правда

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NI: Украинцев удивило, что Зеленский представил «план трансформации Украины» в США

NI: Украинцев удивило, что Зеленский представил «план трансформации Украины» в США

Украинцев удивило решение президента их страны Владимира Зеленского представить так называемый «план трансформации Украины» сначала экспертам в США, а не соотечественникам, пишет обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг.

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