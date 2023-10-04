Марочко: на передовой в ЛНР отмечено присутствие старших офицеров ВС Украины

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Белогоровка отмечено присутствие старшего офицерского состава украинской армии.
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