Итоговая явка избирателей на выборы в Тульской области составила 49,59 процентов

Итоговая явка избирателей на выборы губернатора Тульской области и составила 49,59%. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель избирательной комиссии региона Павел ВеселовИтоговая явка избирателей на выборы губернатора Тульской области составила 49,59%.
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