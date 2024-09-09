Итоговая явка избирателей на выборы в Тульской области составила 49,59 процентов

Итоговая явка избирателей на выборы губернатора Тульской области и составила 49,59%. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель избирательной комиссии региона Павел ВеселовИтоговая явка избирателей на выборы губернатора Тульской области составила 49,59%.