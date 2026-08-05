Аргументы недели Несколько месяцев назад шестеро осуждённых мигрантов, находившихся в местах лишения свободы, подписали контракты с Минобороны РФ.
Подписали контракты с Минобороны и попытались сбежать: в Саратове задержали группу осуждённых мигрантов
Комментарии
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Николай Кузнецов
Андрей М
Как воевали вагнеровцы я знаю только по статьям блогеров медиахолдинга Патриот, который принадлежал Пригожину... А вот как воевали другие ЧВК, ведь на СВО был не один ЧВК, ни где не печаталось, ведь у них не было своих медиахолдингов! Ведь если верить блогерам медиахолдинга Патриот, то на СВО присутствовали только Пригожин и его бойцы! А цифры, которые я привел, это официальные данные, а не мои измышления.... Да и против вагнеровцев, которые действительно ВОЕВАЛИ, я лично не слышал ни каких осуждений, что они плохо воевали, скорее наоборот... Но вот есть только один негативный момент в отношении вагнеровцев, который перевешивает все их заслуги - предательство! Когда они повернули оружие против своего народа и как не называй их намерения и под каким предлогом все это они совершили, но факт остается фактом... И не зря сегодня около 2000 вагнеровцев находятся в Белоруссии и им больше ни когда не суждено появиться в России, потому как они сразу все будут арестованы и отданы суду военного требунала! Потому как не перекрашивай предателя, предателем он останется навсегда!!!!
В наше время излюбленный прием всех писак и блогеров, это не говоря прямо о чем-то, подталкивать народ к нужной им мысли, выводам. Напишут о 50 тысячах ЗК и создают мимоходом мнение, якобы вагнера состояли сплошь из заключенных. Кстати, так же, как современные фильмы создают мнение, что все политработники сплошь трусы и негодяи а в ВОВ победили, только завалив врагов трупами.
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1 м.
Андрей М
Николай Кузнецов
В наше время излюбленный прием всех писак и блогеров, это не говоря прямо о чем-то, подталкивать народ к нужной им мысли, выводам. Напишут о 50 тысячах ЗК и создают мимоходом мнение, якобы вагнера состояли сплошь из заключенных. Кстати, так же, как современные фильмы создают мнение, что все политработники сплошь трусы и негодяи а в ВОВ победили, только завалив врагов трупами.
Опять.. 50 тысяч ЗК это не мои вымыслы, это официальные данные... И, если честно, не видел ни одного фильма, современного, где политруки отрицательные герои... Да и о замполитах тоже ни чего плохого, исходя из личного опыта, не скажу... Может они технически и были слабы, но без них работа была бы тяжелее....
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1 м.
Николай Кузнецов
Андрей М
Опять.. 50 тысяч ЗК это не мои вымыслы, это официальные данные... И, если честно, не видел ни одного фильма, современного, где политруки отрицательные герои... Да и о замполитах тоже ни чего плохого, исходя из личного опыта, не скажу... Может они технически и были слабы, но без них работа была бы тяжелее....
замаялся я с вами общаться, я и не писал, что эта цифра вранье. Или я не могу сформулировать свои мысли, или вы даже не вникаете в смысл мной написанного. А может вам так удобно?
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1 м.
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