Подписали контракты с Минобороны и попытались сбежать: в Саратове задержали группу осуждённых мигрантов

Николай Кузнецов

Андрей М

Как воевали вагнеровцы я знаю только по статьям блогеров медиахолдинга Патриот, который принадлежал Пригожину... А вот как воевали другие ЧВК, ведь на СВО был не один ЧВК, ни где не печаталось, ведь у них не было своих медиахолдингов! Ведь если верить блогерам медиахолдинга Патриот, то на СВО присутствовали только Пригожин и его бойцы! А цифры, которые я привел, это официальные данные, а не мои измышления.... Да и против вагнеровцев, которые действительно ВОЕВАЛИ, я лично не слышал ни каких осуждений, что они плохо воевали, скорее наоборот... Но вот есть только один негативный момент в отношении вагнеровцев, который перевешивает все их заслуги - предательство! Когда они повернули оружие против своего народа и как не называй их намерения и под каким предлогом все это они совершили, но факт остается фактом... И не зря сегодня около 2000 вагнеровцев находятся в Белоруссии и им больше ни когда не суждено появиться в России, потому как они сразу все будут арестованы и отданы суду военного требунала! Потому как не перекрашивай предателя, предателем он останется навсегда!!!!