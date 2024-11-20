На Алтае мужчины заработали более 1,5 млн рублей, разбивая машины

Мошенников уличили в аферах с автостраховками Сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Алтайского края, подозреваемых в мошенничестве с автостраховками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
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