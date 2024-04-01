"Армагеддон" победил: Кто ответит за "сказочные" богатства генерала Суровикина?

Впервые после "громкого разоблачения" о миллиардной недвижимости Суровикина, семья генерала вышла на связь, да не с пустыми руками, а с важным документом, который официально признаёт такого рода информацию обычным фейком.
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