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"Армагеддон" победил: Кто ответит за "сказочные" богатства генерала Суровикина?

"Армагеддон" победил: Кто ответит за "сказочные" богатства генерала Суровикина?

Впервые после "громкого разоблачения" о миллиардной недвижимости Суровикина, семья генерала вышла на связь, да не с пустыми руками, а с важным документом, который официально признаёт такого рода информацию обычным фейком.

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СК
Сергей Козлов
Сволочь из могилы своими костлявыми руками пытается задавить нашего героя генерала Армагедона
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ЮЮ
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