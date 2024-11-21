В центральный аппарат СК России затребован доклад об обстоятельствах причинения множественных телесных повреждений жителю Нижегородской области

В эфире федерального телеканала опубликовано обращение в Следственный комитет России о длительном непринятии сотрудниками органов внутренних дел мер по привлечению к уголовной ответственности лиц, причинивших многочисленные травмы жителю Нижегородской области.
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