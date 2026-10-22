Жители Владимирской области с 26 октября по 7 ноября смогут без комиссии обменять монеты от 1 копейки до 25 рублей, выпущенные с 1997 года, на банкноты или зачислить их на счёт в рамках всероссийской акции «Монетная неделя».
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