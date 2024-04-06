Гран-при Японии-2024. Квалификация начнется в 9:00

В субботу, 6 апреля, на трассе «Сузука» пройдет квалификация к Гран-при Японии – четвертому этапу «Формулы-1» сезона-2024.
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