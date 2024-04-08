🚔О состоянии аварийности за 7 апреля 2024 года ❗️ДТП с пострадавшими произошло в Алексеевском районе По предварительной информации, 07 апреля в 13-00 час.
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🚔О состоянии аварийности за 7 апреля 2024 года ❗️ДТП с пострадавшими произошло в Алексеевском районе По предварительной информации, 07 апреля в 13-00 час.