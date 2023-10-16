Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рецепт трески для тех, кому лень стоять у плиты. Готовится она в духовке, но получается очень похожей на жареную

Рецепт трески для тех, кому лень стоять у плиты. Готовится она в духовке, но получается очень похожей на жареную

Многие считают, что рыба, приготовленная в духовке, может получиться слишком сухой. Однако, при приготовлении рыбы с использованием специй и муки по особому рецепту, она оказывается настолько вкусной, что кажется, будто она была жареной, при этом не содержит лишний жир.

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