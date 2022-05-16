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Была ли ошибки со стороны Алипа и Одоевского, когда Соболев забивал гол?

Была ли ошибки со стороны Алипа и Одоевского, когда Соболев забивал гол?

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал результат матча своей бывшей команды против «Спартака» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

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