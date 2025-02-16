Техпроцесс Intel 18A позволяет создавать более быстрые чипы, но 2-нм технология TS...

Техпроцесс Intel 18A позволяет создавать более быстрые чипы, но 2-нм технология TSMC имеет более высокую плотность транзисторовДо своего спешного выхода на пенсию под нажимом совета директоров бывший глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) делал серьёзные ставки на техпроцесс 18A, который должен был вернуть компании мировое лидерство в сфере литографии.