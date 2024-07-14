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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит о Джоэле Эмбииде: «По уровню таланта на позиции центрового он входит в список величайших в истории»

Журналист считает, что центровой «Филадельфии» входит в список лучших игроков на своей позиции за всю историю, несмотря на отсутствие серьезных достижений с командой.

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