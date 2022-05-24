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Почем нынче Медведчук и кому нужно менять его на бандитов из «Азова»

Почем нынче Медведчук и кому нужно менять его на бандитов из «Азова»

Роман Рейнекин.   Не успели утихнуть победные реляции с российской стороны по поводу окончательной зачистки Азовстали от нацистов и массовой сдачи в плен калын-волын, как эмоциональные качели резко качнулись в совершенно противоположную сторону.

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