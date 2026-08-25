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Новости Брянска

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Сапёры «БАРС-Брянск» обезвреживают боеприпасы и остатки дронов

Сапёры «БАРС-Брянск» обезвреживают боеприпасы и остатки дронов

Трагедия с местным жителем, погибшим от взрыва, подтвердила необходимость их работы.Специалисты отряда «БАРС-Брянск» проводят ежедневные работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, сброшенных с дронов мин, замаскированных ловушек и остатков беспилотников.

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