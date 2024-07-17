Эксперт по энергетике Юшков: предотвратить энергетические коллапсы поможет порядок в сетевом хозяйстве регионов

Масштабные сбои в электроснабжении произошли на юге России и в Республике Бурятия. Для предотвращения новых энергетических коллапсов нужно наводить порядок в сетевом хозяйстве регионов, сообщил эксперт по энергетике Игорь Юшков в беседе с «Ридусом».
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