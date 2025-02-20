Председателем СК России дано поручение после выхода сюжета о возможном нарушении прав жительницы Московской области и ее дочери

На федеральном телеканале опубликован сюжет, согласно которому жительница Подмосковья и ее дочь могут остаться без жилья, поскольку её бывший супруг принял меры к переоформлению имущества на основании поддельных документов.
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