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Российские футбольные клубы присоединились к акции в честь 80-летия Победы

Российские футбольные клубы присоединились к акции в честь 80-летия Победы

Российский футбольный союз при поддержке управления администрации президента РФ по общественным проектам запустил мемориальную кампанию "Одна на всех: команда, Родина, Победа!" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте РФС.

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