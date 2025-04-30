Российские футбольные клубы присоединились к акции в честь 80-летия Победы

Российский футбольный союз при поддержке управления администрации президента РФ по общественным проектам запустил мемориальную кампанию "Одна на всех: команда, Родина, Победа!" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте РФС.
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