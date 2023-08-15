Актер Владимир Епифанцев на отсутствие работы не жалуется. Как сообщают СМИ, за последние полтора года он стал более популярен у режиссеров, и количество проектов в карьере звезды существенно прибавилось.
Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином
Комментарии
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vladimir vedenkin
Очередная зажравшаяся "звезда": "Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину". А в зеркало этот "свободный не привязанный к каким-то рамкам человек" (не россиянин) смотрел? Эти бы речи да в начале его карьеры, и на хрена нужен такой главный герой в большинстве фильмов, когда масса достойных талантливых людей с замечательной фактурой и с российской патриотической позицией...
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16 час.
tsan tsan
Не хочет - не надо. Пусть сдаст паспорт и получит вид на жительство.
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16 час.
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