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Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином

Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином

Актер Владимир Епифанцев на отсутствие работы не жалуется. Как сообщают СМИ, за последние полтора года он стал более популярен у режиссеров, и количество проектов в карьере звезды существенно прибавилось.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Очередная зажравшаяся &quot;звезда&quot;:  &quot;Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину&quot;. А в зеркало этот &quot;свободный не привязанный к каким-то рамкам человек&quot; (не россиянин) смотрел? Эти бы речи да в начале его карьеры, и на хрена нужен такой главный герой в большинстве фильмов, когда масса достойных талантливых людей с замечательной фактурой и с российской патриотической позицией...
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16 час.
tsan tsan
Не хочет - не надо. Пусть сдаст паспорт и получит вид на жительство.
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16 час.

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