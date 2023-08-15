Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином

vladimir vedenkin

Очередная зажравшаяся "звезда": "Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину". А в зеркало этот "свободный не привязанный к каким-то рамкам человек" (не россиянин) смотрел? Эти бы речи да в начале его карьеры, и на хрена нужен такой главный герой в большинстве фильмов, когда масса достойных талантливых людей с замечательной фактурой и с российской патриотической позицией...